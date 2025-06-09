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9 июня 2025, 8:36 Читати українською

АРМА перечислило более 2 миллиардов гривен на приобретение военных облигаций

АРМА в марте 2025 года перечислило 2,3 млрд из 8 млрд грн, полученных от реализации военных облигаций, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу АРМА.

АРМА в марте 2025 года перечислило 2,3 млрд из 8 млрд грн, полученных от реализации военных облигаций, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф.
Фото: arma.gov.ua

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Подробности

«6 июня АРМА получило погашение облигаций внутреннего государственного займа („Военные облигации“) и начислены доходы по ним на общую сумму 1,7 млрд грн. В целом, за пять месяцев 2025 года от покупки ОВГЗ в бюджет поступило более 400 млн грн», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе отмечают, что в ближайшее время АРМА будет принимать меры для получения соответствующего распоряжения Кабмина о новом размещении арестованных средств в военные облигации на сумму более 2 млрд грн.

Таким образом, общий портфель военных облигаций в управление АРМА составит более 6 млрд грн в эквиваленте, в т. ч. ч. $31 млн и 6,5 млн евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lololoq
Lololoq
9 июня 2025, 10:04
#
Чиновники АРМА уже ведут себя как частная компания. Почему просто не перечислить средства в бюджет, как это делают все гос.предприятия? Чья кормушка интересно?
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