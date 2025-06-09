АРМА перечислило более 2 миллиардов гривен на приобретение военных облигаций

АРМА в марте 2025 года перечислило 2,3 млрд из 8 млрд грн, полученных от реализации военных облигаций, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу АРМА.

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«6 июня АРМА получило погашение облигаций внутреннего государственного займа („Военные облигации“) и начислены доходы по ним на общую сумму 1,7 млрд грн. В целом, за пять месяцев 2025 года от покупки ОВГЗ в бюджет поступило более 400 млн грн», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе отмечают, что в ближайшее время АРМА будет принимать меры для получения соответствующего распоряжения Кабмина о новом размещении арестованных средств в военные облигации на сумму более 2 млрд грн.