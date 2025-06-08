Цены на картофель из старого урожая стремительно пошли вверх

В Украине зафиксировано очередное повышение цен на картофель прошлогоднего урожая. Это связано с сокращением предложения этой продукции на внутреннем рынке, сообщает «Минфин» со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

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Теперь цены на прошлогодний картофель колеблются от 18 до 28 грн/кг ($0,43−0,68/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели. Эксперты объясняют это фактическим завершением сезона реализации урожая в прошлом году.

Несмотря на рост стоимости, спрос на прошлогодний картофель остается достаточно высоким.

Стоит отметить, что сегодняшний картофель в Украине продается уже на 24% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.