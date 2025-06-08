Китай ослабил экспортные ограничения на редкоземельные металлы перед переговорами с США

Китай одобрил некоторые заявки на экспорт редкоземельных металлов, что может ослабить напряжение перед торговыми переговорами из США на следующей неделе. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Bloomberg.

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Министерство коммерции Китая подтвердило одобрение заявок, но не уточнило, какие страны или отрасли охватывают.

В то же время министерство отметило растущий спрос на эти минералы в робототехнике и электромобилях. Согласно субботнему заявлению, ведомство продолжит рассматривать и одобрять соответствующие экспортные заявки.

Это подтверждение появилось через несколько дней после разговора президентов США и Китая, после которого Дональд Трамп заявил, что «больше не должно быть никаких вопросов о сложности продуктов из редкоземельных металлов».

Делегации из Пекина и Вашингтона должны встретиться в Великобритании для торговых переговоров в понедельник.

По данным Reuters, Китай предоставил временные экспортные лицензии поставщикам редкоземельных металлов для трех ведущих американских автопроизводителей.

Напомним

«Минфин» писал, что японская компания Suzuki была вынуждена приостановить производство своего флагманского субкомпактного автомобиля Swift из-за ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов.