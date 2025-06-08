Получить посылку без очереди: Укрпочта вводит новые правила

С 9 июня 2025 года клиенты, которые приходят в Укрпочту только за посылкой, смогут получать их без очереди. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Это решение стало ответом компании на отзывы клиентов относительно очередей, вызванных оплатой коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

Условия

Теперь, если клиент приходит в отделение Укрпочты только для получения посылок и их количество не превышает пяти единиц, он может обратиться к оператору и имеет право на обслуживание вне очереди.

В компании также отметили, что уровень своевременно доставленных отправлений по Укрпочте сейчас достиг рекордных 98%, а остальные 2% — это задержки из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.

«Мировым уровнем крутой доставки считается 95%, а лидеры рынка — FedEx и UPS — гордятся своими 95−97%. Мы долго шли к этому. Теперь вы можете быть уверены, что ваше отправление достанется адресату и это произойдет четко в срок», — комментирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.