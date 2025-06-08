В Украине подорожает ржаной хлеб: что говорят аналитики

Украине грозит 100% дефицит ржи в сезоне 2025/2026, что неизбежно приведет к росту цен на ржаной хлеб. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на заявление директора Союза «Мукомели Украины» Родиона Рыбчинского в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, дефицит уже ощущается — сейчас частично перерабатывается польская рожь, а украинские хлебопеки используют балтийскую ржаную муку.

Почему возник дефицит

Основная причина дефицита — нежелание аграриев сеять рожь. Его урожайность значительно ниже, чем у пшеницы — до 40 ц/га против 60 ц/га соответственно. Раньше недостаток ржи покрывала Беларусь, что сдерживало внутреннее производство в Украине. Кроме того, рожь не является популярной экспортной культурой, а спрос на нее существует только на внутреннем рынке.

Цены растут, производство сокращается

Рыбчинский отметил, что цена на рожь уже значительно выросла. Если в 2024 году тонна ржи стоила 6−7 тыс. грн, то в мае 2025 года — уже 12−14 тыс. грн.

«Сейчас цена украинской ржаной муки — 18 тыс. грн за тонну, из импортного сырья — около 20 тыс. грн, тогда как в мае прошлого года ржаная мука стоила 10 тыс. грн», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что это приведет не просто к удорожанию ржаного хлеба, но и к тому, что многие производители просто прекратят его выпекать.

Прогноз

Директор Союза «Мукомомель Украины» прогнозирует, что маркетинговый год 2025/2026 Украина проживет с дефицитом ржи, покупая его по европейским ценам. Это, в свою очередь, сделает рожь более привлекательной для украинских аграриев.

Ожидается, что в 2026/2027 маркетинговом году сельхозпроизводители увеличат площади под рожью, что поможет выровнять ситуацию на рынке.