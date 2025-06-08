Канада выделяет более $25 миллионов на военную помощь Украине

Канада оказывает Украине военную помощь на сумму более 35 миллионов канадских долларов ($25,6 млн). Об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Дж. Макгинти во время участия в 28-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

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Эта помощь включает:

30 миллионов канадских долларов ($21,9 млн) — на бронированные машины Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы от канадских компаний. Это дополнение к предварительной передаче 64 бронемашин Coyote, прибывших в Украину в декабре 2024 года.

5 миллионов канадских долларов ($3,7 млн) — на комплекты радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.

Обучение пилотов

Макгинти также поделился с партнерами последними новостями по обучению украинских пилотов в Канаде. Канада возглавила направление подготовки пилотов-истребителей (FLIT) в Коалиции воздушных сил UDCG (AFCC).

Канада инвестирует 389 миллионов канадских долларов ($284,1 млн) в течение пяти лет. Эти средства пойдут на обучение украинских военных пилотов на истребителях F-16, а также обеспечение критически важным оборудованием для аэродромов и другую поддержку украинских авиабаз и авиапарков. Всю эту помощь оказывает канадская индустрия.

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Помощь

С февраля 2022 года Канада предоставила Украине более 19,5 миллиарда канадских долларов ($14,2 млрд) пособия, включая 4,5 миллиарда канадских долларов ($3,3 млрд) военной помощи. Она включает в себя многоцелевые беспилотники, бронированные машины, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.