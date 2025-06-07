Национальный банк оштрафовал в мае 2025 года два банка за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) нелегальных доходов. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Нацбанк оштрафовал Таскомбанк и Укрсиббанк
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Регулятор оштрафовал Таскомбанк на 11 миллионов гривен.
Причины штрафа для Таскомбанка
- Ненадлежащая проверка клиентов: Банк не выполнил требований относительно надлежащей проверки как новых, так и существующих клиентов.
- Игнорирование риск-ориентированного подхода: Таскомбанк ненадлежаще применял в своей деятельности риск-ориентированный подход, являющийся ключевым элементом эффективной системы финансового мониторинга.
Кроме того, Таскомбанк получил письменную оговорку из-за ненадлежащего выполнения требования относительно предоставления информации по запросу НБУ.
Штраф для Укрсиббанка
Нацбанк также оштрафовал УкрСиббанк на 2 миллиона гривен. Причиной стало нарушение требований по надлежащей проверке существующих клиентов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии