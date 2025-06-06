Еврокомиссия объявила объемы квот на украинскую агропродукцию после отмены торговых льгот

Европейская Комиссия утвердила объемы квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию, которые будут действовать с 6 июня 2025 года до конца года в рамках соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Согласно опубликованному документу, Украина сможет поставлять на рынок ЕС беспошлинно в течение семи с двенадцати месяцев (с июня по декабрь) следующие объемы:

Пшеница, мука и меслин — до 583,33 тыс. тонн.

Кукуруза — до 379,167 тыс. тонн.

Ячмень — до 204,167 тыс. тонн.

Ограничения будут также касаться других видов продукции:

Мясо птицы — общий объем 52,511 тыс. тонн. Этот объем будет распределен так: 4/7 разрешенного количества в период с 6 июня по 30 сентября, и 3/7 — с 1 октября по 31 декабря.

Говядина — до 7 тыс. тонн.

Яйца — до 3 500 тонн.

Для молочной продукции установлены следующие квоты до 31 декабря 2025:

Молоко и сливки — до 5 833 тонн.

Сухое молоко — до 2 917 тонн.

Сливочное масло — до 1 750 тонн.

Формула «7/12» применяется для расчета квот пропорционально семимесячному периоду (с июня по декабрь), что соответствует сроку действия текущего регламента. Это определяет фактические лимиты беспошлинного экспорта во вторую половину 2025 года.

Это решение является частью более широкого пакета временных автономных торговых мер ЕС, направленных на поддержку украинского агросектора. В то же время, оно также учитывает защитные механизмы, введенные Европейской Комиссией для защиты интересов европейских фермеров.

Напомним

«Минфин» писал, что ЕС продлил «торговый безвиз» для железа и стали из Украины на три года.