Национальный банк Украины установил на 6 июня 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,4717 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на копейку
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Валютный рынок
Нацбанк 6 июня установил официальный курс гривны к евро на уровне 47,37 грн (на 5 июня курс был установлен на уровне 47,20 грн). Европейская валюта подорожала на 17 копеек.
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Источник: Минфин
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