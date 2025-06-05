Потери экспорта Украины от возвращения к довоенной торговле с ЕС составят $800 млн до конца года — НБУ

Украина потеряет около $800 миллионов на экспорте до конца 2025 года из-за возвращения к стандартным условиям торговли с ЕС, начинающим действовать с 6 июня. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук.

«Мы возвращаемся к условиям углубленной всеобъемлющей свободной торговли с Европейским Союзом, которой у нас предусмотрено около 30 квот. Если поставки будут происходить только в пределах этих квот, то, конечно, это ощутимо повлияет на экспорт прежде всего зерновых», — заявил он.

По словам Николайчука, в прошлом году для некоторых украинских товаров, таких как кукуруза, яйца, сахар, овцы и птица уже действовали определенные квоты. Однако, экспорт этих товаров превышал установленные ограничения, что подтверждает конкурентоспособность украинской продукции на рынке Евросоюза.

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Кроме того, замглавы НБУ отметил, что благодаря функционированию морского коридора в прошлом году возобновились поставки украинских продовольственных товаров на рынки Азии и Африки. Этот положительный тренд продолжается и дальше.

По мнению Николайчука, эффект от возвращения довоенных условий торговли с ЕС весом для платежного баланса и валютного рынка.

«Валютный рынок точно не критический и точно может компенсироваться соответствующими мерами монетарной и валютно-курсовой политики Национального банка во избежание негативных эффектов на нашу способность обеспечить и устойчивость валютного рынка и обеспечить перевод инфляции в 5% цель», — подчеркнул он.