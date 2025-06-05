Скрыл 20 объектов недвижимости и люксовое авто: руководителю АМКУ сообщили о новом подозрении

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили руководителю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко о новом подозрении в недекларировании имущества. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.

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Также о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении сообщили его супруге.

По данным следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрированных на родственников его жены.

Речь идет о:

6 квартир в Киеве и Ужгороде;

жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW X3.

Напомним

Минфин писал, что в августе 2024 года САП и НАБУ сообщили Павлу Кириленко о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Кириленко подозревается в уголовном производстве по фактам незаконного обогащения и представления недостоверных сведений в декларациях за 2020−2023 годы.

Поводом к расследованию САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования «Радио Свобода».

Схемы написали, что родственники чиновника не имели бизнеса и за последние 25 лет не получали достаточных официальных доходов, чтобы все это приобрести.