Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили руководителю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко о новом подозрении в недекларировании имущества. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.
Скрыл 20 объектов недвижимости и люксовое авто: руководителю АМКУ сообщили о новом подозрении
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Также о подозрении в пособничестве в незаконном обогащении сообщили его супруге.
По данным следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрированных на родственников его жены.
Речь идет о:
- 6 квартир в Киеве и Ужгороде;
- жилой дом под Киевом площадью более 220 кв. м и 2 земельных участка;
- 2 гаражных бокса;
- 6 паркомест;
- 3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;
- автомобиль BMW X3.
Напомним
Минфин писал, что в августе 2024 года САП и НАБУ сообщили Павлу Кириленко о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Кириленко подозревается в уголовном производстве по фактам незаконного обогащения и представления недостоверных сведений в декларациях за 2020−2023 годы.
Поводом к расследованию САП и НАБУ стало обнародование журналистского расследования «Радио Свобода».
Схемы написали, что родственники чиновника не имели бизнеса и за последние 25 лет не получали достаточных официальных доходов, чтобы все это приобрести.
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