Верховная Рада в четверг, 5 июня, поддержала в первом чтении законопроект № 4380 об административном сборе, который должен упорядочить систему оплаты за административные услуги. Об этом сообщает «Минфин».
Базовые услуги в ЦНАП могут стать платными: Рада поддержала законопроект в первом чтении
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Подробности
Документ определяет около полутора сотен базовых административных услуг, большинство из которых предлагается сделать платными (минимальная ставка — 20 грн).
Например, регистрация бизнеса и земельных участков, которые были бесплатными, будут стоить 100−200 грн, а плата за регистрацию брака вырастет с нынешних 85 копеек до 200 грн.
Источник: Минфин
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