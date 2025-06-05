Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США

Президент США Дональд Трамп 4 июня подписал указ о полном ограничении въезда в США граждан 12 стран из-за риска безопасности. Также введены ограничения для жителей еще 7 стран. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на CNN.

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Кому запрещен въезд в США

Согласно приказу полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Указ предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев действующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США.

С чем связан запрет

Источники CNN отметили, что президент США принял окончательное решение о подписании этого документа после антисемитского нападения в штате Колорадо 1 июня. Трамп рассматривал этот вопрос и раньше, но этот инцидент ускорил его принятие.