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5 июня 2025, 8:36 Читати українською

В мае в общий фонд госбюджета поступило 204,8 млрд гривен

За май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,8 млрд гривен. Об этом сообщило Министерство финансов 4 июня, пишет «Минфин».

За май 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,8 млрд гривен.
Фото: depositphotos

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Основные поступления обеспечены за счет:

  • 45,4 млрд грн — налога на прибыль предприятий;
  • 42,3 млрд грн — налога на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 30,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 24,2 млрд грн — акцизного налога;
  • 21,7 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 37,2 млрд грн, возмещено — 15,5 млрд грн);
  • 4,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
  • 4,3 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.

Кроме того, в мае 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 20,3 млрд грн от НБУ, который в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.

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Всего в мае 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 274,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По оперативным данным, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-май 2025 года составили 693,7 млрд грн, или 83,4% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета направлено 196,6 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 44,7 млрд грн (642,0 млн долл. США и 388,8 млн евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 99,6 млрд грн.

Из внешних источников поступило 497,0 млрд грн (около 11,9 млрд долл США), в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM — 340,1 млрд грн (около 8,1 млрд долл США), в том числе:

  • 268,1 млрд грн (6,0 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках Исключительной макрофинансовой помощи (в рамках механизма ULCM);

  • 72,0 млрд грн (1,3 млрд СДР, что эквивалентно 2,5 млрд канадских долларов) поступления средств займа от Правительства Канады (в рамках механизма ULCM);

  • 138,3 млрд грн (3,1 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках льготного долгосрочного займа Ukraine Facility;

  • 16,5 млрд грн (300,5 млн СДР) поступления средств МВФ;

  • 2,1 млрд грн (50,0 млн долл. США) поступления средств ссуды МБРР в рамках проекта «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE).

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-май 2025 года составили 252,9 млрд грн (88,5% плана), платежи по обслуживанию — 136,6 млрд грн (66,0% плана).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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