Продажи Volvo упали на 12%, электромобили потеряли более четверти рынка

В мае 2025 года компания Volvo Cars, контрольный пакет акций которой принадлежит китайской Geely, продала 59822 автомобилей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Reuters.

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При этом продажи полностью электрических автомобилей упали на 27% и составили 21% общего объема продаж.

Продажи электрифицированных автомобилей, включая гибридные модели с подзарядкой, снизились на 20% и составили 44% общего объема продаж.

В прошлом месяце Volvo под давлением новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, объявила о сокращении 3000 преимущественно офисных должностей. Это произошло из-за высоких затрат, замедления спроса на электромобили и торговой неопределенности, с которыми сталкивается компания.

В апреле Volvo также отозвала свой прогноз доходов на следующие два года из-за неопределенности в сфере торговли.

Акции компании выросли на 0,5% к 10:10 по Киеву.

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