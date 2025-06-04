Доходы россии от продажи нефти сократились до двухлетнего минимума

В россии поступления от продажи нефти в государственный бюджет в прошлом месяце сократились до минимума с июня 2023 года из-за падения мировых цен на нефть. Об этом пишет « Минфин «со ссылкой на Bloomberg .

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В прошлом месяце налоговые поступления, связанные с нефтью, снизились на 32% по сравнению с годом ранее до 430,4 млрд рублей ($5,5 млрд). Суммарная нефтегазовая выручка составила 512,7 млрд рублей, сократившись более чем на 35%.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае этого года доходы от российской нефти упали более чем наполовину в месячном исчислении.

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Отмечается, что цены на нефть упали в то время как таможенная политика президента США Дональда Трампа грозит замедлить мировую экономику, а группа стран-экспортеров нефти ОПЕК+ ускоряет восстановление добычи на рынке, который уже и так был хорошо обеспечен нефтью.