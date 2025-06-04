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4 июня 2025, 16:01 Читати українською

Франция и Бельгия блокируют запрет российского газа в ЕС — Politico

Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейском Союзе — Франция и Бельгия — отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставки московского «голубого топлива» до 2027 года. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Politico.

Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейском Союзе — Франция и Бельгия — отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставки московского «голубого топлива» до 2027 года.
Фото: freepik.com

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Франция и Бельгия нуждаются в дополнительных гарантиях относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решения.

Франция, главный покупатель российского газа, сообщила, что предпочитает стратегию поиска альтернативных поставок. Бельгия, занимающая второе место, хочет получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решения.

«Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации… уже обсуждаемую», — заявил министр энергетики Франции Марк Ферраччи Politico, имея в виду план Франции заменить российский газ катарской продукцией.

Эти колебания противоречат другим крупным импортерам российского СПГ в ЕС: Испанию и Нидерланды. Обе страны заявили, что они стремятся поддержать будущее законодательство, которое положит конец российским газовым контрактам, запретив краткосрочные закупки в этом году и долгосрочные контракты до 2027 года.

Теоретически это поможет странам избежать контрактов, которые в противном случае будут заставлять их покупать российский СПГ годами.

Привлечение всех четырех стран будет решающим для Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, поскольку она стремится к поддержке своего предложения, которое ожидается в следующем месяце.

Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются сорвать запрет, стремясь продолжать поставлять более дешевый российский газ. Многочисленные политики и отраслевые деятели призывают к послевоенному возвращению к российской энергетике, учитывая высокие счета за электроэнергию в Европе и испытывающую трудности экономику.

Это означает, что привлечение крупнейших импортеров станет сильным сигналом.

Импорт российского газа

В прошлом году Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды импортировали 16,77 млн тонн российского СПГ, согласно данным платформы Kpler, что составляет 97% от общего импорта ЕС и более половины мирового экспорта россии. Итого они потратили более 6 миллиардов евро на закупку российского газа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Три літри
Три літри
4 июня 2025, 16:34
#
Три роки не вистачило оцінити наслідки. 3,14си
+
0
Я_ __
Я_ __
4 июня 2025, 16:42
#
По суті в статті описані прямі спонсори війни і кацапстану…

«Нехай українці воюють, ракети літають над Україною, а ми поки будемо оцінювати економічні наслідки і обговорювати стратегії диверсифікації» © франція, бельгія, угорщина, словаччина, іспанія, нідерланди
+
0
Три літри
Три літри
4 июня 2025, 16:45
#
© франція, бельгія, угорщина, словаччина, іспанія, нідерланди, Ізраїль

з Ізраїлем найбільш смішно, бо самі постраждали від того що москалі напряму підтримували ХАМАС, будували йому тунелі, постачали зброю, і з Хезболою та ж історія

не здивуюсь якщо і в Йемені знайдутся портянки
а посол в десна цілуєтся і ходе на перемогодрочі в Москві, попередній так взагалі кінематограф збирався робити російсько-ізраїльський
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