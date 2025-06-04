США временно освободили Великобританию от 50% тарифов на сталь

Великобританию временно освободили от действия указа президента США Дональда Трампа о повышении тарифов на сталь и алюминий с 25% до 50%. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на BBC .

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Что известно

Указ Дональда Трампа о повышении налогов на импорт для американских фирм, покупающих металлы из других стран, вступил в силу с 3 июня, но для Великобритании они остаются на уровне 25%.

В указе Трамп заявил, что Великобритания нуждается в «ином отношении» через Соглашение об экономическом процветании между США и Британией (EPD), подписанное 8 мая 2025 года.

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Однако позже Трамп добавил, что США могут повысить тарифы для Британии «9 июля 2025 или позже», если «определят, что Соединенное Королевство не выполнило соответствующие аспекты EPD».

Импорт британской стали в Америку облагается пошлинами, но правительство Великобритании заявило, что хочет реализовать соглашение об их отмене «как можно скорее».

Предыстория

Как сообщал «Минфин», президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали в США до 50%, что вдвое превышает нынешний уровень.

По данным Министерства торговли США, в 2024 году страна импортировала железа и стали на $31,3 млрд, из которых $7,6 млрд пришлось на Канаду — крупнейшего поставщика.