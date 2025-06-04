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4 июня 2025, 9:20 Читати українською

Украина в следующем году планирует присоединиться к ОЭСР

Украина стремится интегрироваться в Организацию экономического сотрудничества и развития в следующем году. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Совета ОЭСР на министерском уровне.

Украина стремится интегрироваться в Организацию экономического сотрудничества и развития в следующем году.

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Подробности

Глава украинского Правительства отметил, что два года назад стартовала Программа ОЭСР для Украины, и за этот период реализовано 23 совместных мероприятия, а наша страна присоединилась к восьми правовым инструментам.

«Мы добились весомых результатов в борьбе с коррупцией. Создали и запустили в работу антикоррупционную инфраструктуру, практически имплементировали Государственную антикоррупционную программу, которая на 80% отвечает критериям ОЭСР», — отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что цифровизация государственных процессов делает невозможным коррупцию и такие инструменты как Единый государственный вебпортал открытых данных, электронная система закупок Prozorro и цифровая экосистема для подотчетного восстановления DREAM уже демонстрируют положительный эффект.

«Мы проводим всеобъемлющую дерегуляцию. В частности, уже отменили до 2 тысяч регуляторных инструментов в разных сферах экономики, устранили бюрократические барьеры для работы бизнеса, приблизили ряд правовых актов к европейским стандартам», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что достигнут прогресс во внедрении стандартов ОЭСР в сфере приватизации и корпоратизации. В частности, в прошлом году открытые приватизационные аукционы обеспечили средний рост стоимости активов в 1,5 раза, а поступления от приватизации превысили запланированные показатели в 2,5 раза.

Он также добавил, что был проведен триаж государственных предприятий, определены компании для независимых наблюдательных советов и усовершенствованы прозрачные закупки.

«В результате наших реформ опыт повседневной коррупции украинцев за последние годы снизился с 70 до 15%. Это показатель, изменяющий парадигму развития государства с постсоветского на европейское. Мы знаем, что происходящие сегодня изменения это фундамент восстановления, роста и благосостояния для многих поколений украинцев», — подчеркнул Шмыгаль.

Справочно

ОЭСР — международная организация, членами которой на сегодняшний день являются 38 стран. 70 стран имеют статус партнеров ОЭСР, участвуя во многих областях ее деятельности. По влиянию ОЭСР принадлежит тройка ведущих мировых экономических учреждений вместе с МВФ и Всемирным банком.

ОЭСР была создана в 1961 г. на базе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршала по реконструкции Европы после Второй Мировой войны.

С самого начала существования ОЭСР ее деятельность направлена на укрепление и повышение эффективности экономик государств-членов, улучшение социально-экономических условий и ситуации с занятостью, обеспечение экономического роста как индустриально развитых, так и развивающихся стран.

Финансирование ОЭСР обеспечивается странами-членами организации. Размер взноса каждой из стран в бюджет определяется по формуле, учитывающей «вес экономики» этой страны. Наибольшим контрибьютором ОЭСР являются США, формирующие около 22% бюджета этой организации, на втором месте по размеру членского взноса — Япония (13%), на третьем месте — Германия (8%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
R S
R S
4 июня 2025, 9:50
#
Україна наступного року планує приєднатись до ОЕСР

Я сначала прочитал: «…до СССР».
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