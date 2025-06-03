Поступления от акциза с начала года выросли почти на 49%

За январь — май 2025 в общий фонд государственного бюджета поступило 69,7 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров. В прошлом году за аналогичный период эта сумма составила 46,9 млрд грн. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, за 5 месяцев бюджет сверх плана уже получил 11,3 млрд грн (+19,3%). В мае 2025 года поступило 15,3 млрд грн акцизного налога.

Кравченко объяснил, что перевыполнение обусловлено ростом импорта подакцизных товаров, в частности, табачных изделий. Заметный результат дает и системный контроль над оборотом подакцизных товаров.

Напомним

«Минфин» писал, что в первом квартале этого года поступления от акцизного налога на 31% превысили план.