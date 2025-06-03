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3 июня 2025, 15:15 Читати українською

Rheinmetall заменит Gucci в европейском индексе акций

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall AG займет место французской компании Kering SA, владеющей брендом Gucci, в индексе Euro Stoxx 50, объединяющем крупнейшие компании еврозоны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные JPMorgan Chase&Co.

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall AG займет место французской компании Kering SA, владеющей брендом Gucci, в индексе Euro Stoxx 50, объединяющем крупнейшие компании еврозоны.

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Стремительный рост акций Rheinmetall

Благодаря резкому росту стоимости акций Rheinmetall, которые в этом году выросли втрое, компания войдет в индекс. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года акции Rheinmetall подскочили на 1800% на фоне роста военных расходов в Европе.

В мае прирост составил 26%, а рыночная капитализация достигла 87 млрд евро, что превосходит характеристики большинства участников Euro Stoxx 50, посреди которых LVMH, Siemens, ASML, Allianz, Airbus, BMW, Sanofi, TotalEnergies, Adidas и BNP Paribas.

Падение Kering и перспективы Rheinmetall

Акции Kering, напротив, снизились на 28% с начала года, опустившись до самого низкого уровня с 2016 года из-за сокращения расходов китайских покупателей на люксовые товары и влияния пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Включение Rheinmetall в индекс может еще больше поднять его акции, ведь их начнут скупать пассивные фонды, ориентирующиеся на состав Euro Stoxx 50.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Smehue4ki
Smehue4ki
3 июня 2025, 15:19
#
Тапками Гуччі з танка не вистрелиш
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