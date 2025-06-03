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3 июня 2025, 14:15 Читати українською

Украинский ОПК может производить за год 10 миллионов разных дронов — Минобороны

Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год, которые значительно дешевле аналогов и протестированы в бою. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко во время выступления на форуме безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год, которые значительно дешевле аналогов и протестированы в бою.
Фото: mod.gov.ua

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«Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов разных дронов в год», — отметил Козенко.

Он также подчеркнул, что, учитывая опыт, который приобретают украинские операторы БПЛА каждый день, Украина пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения.

По его словам, беспилотники наносят 80% всех поражений на поле боя.

Заместитель министра обороны пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, а именно — к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
3 июня 2025, 14:18
#
Чудова новина.
+
0
Disorder
Disorder
3 июня 2025, 14:26
#
100 мільйонів
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
3 июня 2025, 15:17
#
Нам тільки ФПВ потрібно 3000 на день (або мільйон на рік) щоб обнуляти піхоту ворога, по всій лінії фронту. Навіть цього немає, і більшість дронів поступає від волонтерів.
Кому цікаві ці балачки про 10 мільйонів?
Це якісь «Нью-Васюки» у О.Бендера.
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