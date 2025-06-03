Украинский ОПК может производить за год 10 миллионов разных дронов — Минобороны

Украинский оборонно-промышленный комплекс имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год, которые значительно дешевле аналогов и протестированы в бою. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Козенко во время выступления на форуме безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

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«Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов разных дронов в год», — отметил Козенко.

Он также подчеркнул, что, учитывая опыт, который приобретают украинские операторы БПЛА каждый день, Украина пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения.

По его словам, беспилотники наносят 80% всех поражений на поле боя.

Заместитель министра обороны пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, а именно — к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.