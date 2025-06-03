Ущерб от хакерских атак в мае составил около $244 млн

В мае 2025 года криптосектор понес по меньшей мере 20 больших атак, которые привели к потерям на сумму около $244,1 млн. Это на 39,29% меньше, чем в апреле, заявили специалисты аналитической платформы PeckShield, пишет Incrypted.

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По данным аналитиков, наибольшими потерями по итогам апреля стали:

Cetus Protocol — $220 млн. Децентрализованная биржа Cetus на базе блокчейна Sui пострадала от атаки 22 мая. Общие потери оцениваются в $220 млн, из которых значительная часть была заморожена. После взлома многие токены на базе SUI потеряли более 80% своей стоимости;

Cork Protocol — $12 млн. Злоумышленник развернул вредоносный смартконтракт и уже через 16 минут воспользовался уязвимостью, выведя 3761,87 wstETH. Полученные активы были сразу конвертированы в Ethereum;

связанная с КНДР атака — $5,2 млн;

инцидент с токеном MBU — $2,2 млн. В этом случае хакер начал атаку всего через две минуты после развертывания вредоносного контракта. Мишенью стал криптокошелек команды Mobius Token. В течение короткого промежутка времени злоумышленник провел серию транзакций, с помощью которых вывел из него все средства;

MaplestoryU — $1,2 млн.

Аналитики отметили, что благодаря мероприятиям Cetus и сети SUI удалось заморозить более 71% украденных активов, а именно $157 млн из $220 млн.

Отметим, общий ущерб от криптовалютных взломов в I квартале 2025 года составил более $1,93 млрд.

Также в мае аналитики компании Cyvers сообщили о потере около 2,6 млн. USDT в результате атаки, базировавшейся на технике «спам-транзакций» (address poisoning). Злоумышленники использовали переводы с нулевой стоимостью, чтобы ввести пользователя в заблуждение и заставить его послать средства не по тому адресу.