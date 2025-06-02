Зеленский одобрил закон о едином роуминге с ЕС для украинцев

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Преимущества для украинцев и европейцев

После вступления закона в силу украинцы смогут не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет в 27 странах ЕС, пользуясь тарифами своих операторов. Аналогичные условия будут действовать для европейских пользователей в Украине. В Минцифре отметили: «Раньше ни одна из стран вне ЕС не присоединялась к RLAH. Еще одно подтверждение, что Украина — важный цифровой игрок на европейской арене».

Путь к реализации

Ожидается, что европейская сторона даст положительную оценку и примет решение об официальном присоединении Украины к политике Roam like at Home. Верховная Рада приняла последний необходимый закон в середине апреля 2025 года. Ранее, в июне 2024 года, Зеленский подписал основной закон об имплементации норм ЕС по роумингу.

В июле 2024 года ЕС продлил на год соглашение между 22 европейскими и 7 украинскими операторами, что позволяет беженцам из Украины оставаться на связи за границей по тарифам украинских операторов. Процесс интеграции начался еще в феврале 2023 г., когда Еврокомиссия предложила включить Украину в единую зону роуминга, а в апреле того же года эту инициативу одобрил Комитет ассоциации между Украиной и ЕС.