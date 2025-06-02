Американский фондовый рынок упал после заявления Трампа о повышении пошлин

Президент США Дональд Трамп анонсировал удвоение пошлин на импорт стали и алюминия, что привело к понижению основных фондовых индексов страны. Об этом пишет Reuters.

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Новые пошлины и их влияние

В пятницу вечером Трамп объявил, что со среды пошлины на сталь и алюминий вырастут с 25% до 50%, после обвинений Китая в нарушении торгового соглашения На 18:00 по киевскому времени индекс Dow Jones снизился на 208,46 пункта (0,49%). 15,78 пункта (0,27%) до 5 895,91, а Nasdaq Composite упал на 10,10 пункта (0,05%) до 19 103,67.

Реакция секторов и компаний

Из 11 секторов S&P 500 снижение показали восемь, больше всего — сектор потребительских товаров, который упал примерно на 1%.

Акции сталелитейных компаний выросли: Cleveland-Cliffs подскочили на 28,3%, Nucor — на 11,5%, Steel Dynamics — на 11,3%.