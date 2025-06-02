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2 июня 2025, 18:15 Читати українською

Крупные ритейлеры США подняли цены из-за нестабильности экономической ситуации

Значительное количество ведущих ритейлеров, среди которых продуктовые и потребительские гиганты Costco, Best Buy, Walmart и Target уже повысили цены на некоторые товары или планируют это сделать в ближайшее время, чтобы покрыть расходы, связанные с пошлинами. Об этом пишет CNBC.

Значительное количество ведущих ритейлеров, среди которых продуктовые и потребительские гиганты Costco, Best Buy, Walmart и Target уже повысили цены на некоторые товары или планируют это сделать в ближайшее время, чтобы покрыть расходы, связанные с пошлинами.

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Влияние торговой политики Трампа

Постоянные изменения в торговой политике президента Дональда Трампа создают проблемы для ритейлеров, пытающихся организовать свои цепи поставок. В апреле Трамп ввел высокие пошлины для многих стран, но впоследствии их снизили до меньшего, хотя все еще значительного уровня: товары из Китая облагаются пошлиной в 30%, а из других стран — 10%.

В среду федеральный торговый трибунал отменил ряд этих пошлин, но апелляционный трибунал их вернул, что лишь усилило неопределенность для ритейлеров.

Реакция компаний и прогнозы экономистов

Некоторые ритейлеры открыто говорят о влиянии пошлин на их доходы, в то время как другие избегают упоминания о тарифах, называя причину повышения цен «макроэкономической неопределенностью» или просто не указывая на проблему. Экономисты с обеих политических сторон считают, что пошлины влекут за собой инфляцию, и их бремя, скорее всего, ляжет на потребителей, хотя правительственные данные еще не подтверждают четкого влияния.

По опросу Chief Executive Group и AlixPartners, 68% руководителей американских компаний либо уже подняли цены, либо планируют это сделать в этом году из-за тарифов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
2 июня 2025, 18:27
#
Укр:
У середу федеральний торговий суд скасував низку цих мит,
але апеляційний суд їх відновив.
Рус:
В среду федеральный торговый трибунал отменил ряд этих пошлин,
но апелляционный трибунал их вернул.

К сведению авторов…
Трибунал — судебный орган, преимущественно высший, чрезвычайный суд,
чаще всего военный и однозначно по уголовным преступлениям…
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