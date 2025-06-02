Значительное количество ведущих ритейлеров, среди которых продуктовые и потребительские гиганты Costco, Best Buy, Walmart и Target уже повысили цены на некоторые товары или планируют это сделать в ближайшее время, чтобы покрыть расходы, связанные с пошлинами. Об этом пишет CNBC.
Крупные ритейлеры США подняли цены из-за нестабильности экономической ситуации
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Влияние торговой политики Трампа
Постоянные изменения в торговой политике президента Дональда Трампа создают проблемы для ритейлеров, пытающихся организовать свои цепи поставок. В апреле Трамп ввел высокие пошлины для многих стран, но впоследствии их снизили до меньшего, хотя все еще значительного уровня: товары из Китая облагаются пошлиной в 30%, а из других стран — 10%.
В среду федеральный торговый трибунал отменил ряд этих пошлин, но апелляционный трибунал их вернул, что лишь усилило неопределенность для ритейлеров.
Реакция компаний и прогнозы экономистов
Некоторые ритейлеры открыто говорят о влиянии пошлин на их доходы, в то время как другие избегают упоминания о тарифах, называя причину повышения цен «макроэкономической неопределенностью» или просто не указывая на проблему. Экономисты с обеих политических сторон считают, что пошлины влекут за собой инфляцию, и их бремя, скорее всего, ляжет на потребителей, хотя правительственные данные еще не подтверждают четкого влияния.
По опросу Chief Executive Group и AlixPartners, 68% руководителей американских компаний либо уже подняли цены, либо планируют это сделать в этом году из-за тарифов.
Комментарии - 1
У середу федеральний торговий суд скасував низку цих мит,
але апеляційний суд їх відновив.
Рус:
В среду федеральный торговый трибунал отменил ряд этих пошлин,
но апелляционный трибунал их вернул.
К сведению авторов…
Трибунал — судебный орган, преимущественно высший, чрезвычайный суд,
чаще всего военный и однозначно по уголовным преступлениям…