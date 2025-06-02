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2 июня 2025, 15:45 Читати українською

Украинцы за прошлый год съели мороженного более чем на 13,3 млрд грн

Топ-15 компаний мороженого в Украине получили 98% всей выручки рынка в 2024 году, что свидетельствует о чрезвычайно высокой концентрации рынка. В структуре собственности некоторых производителей есть иностранный капитал из 10 стран, в том числе Италия, США, Кипр, Польша, а также страна-агрессор (россия). Об этом говорится в новом исследовании аналитиков YC.Market.

Топ-15 компаний мороженого в Украине получили 98% всей выручки рынка в 2024 году, что свидетельствует о чрезвычайно высокой концентрации рынка.

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Подробности

Среди топ-компаний есть предприятия, связанные между собой через общих бенефициаров и корпоративные группы.

Лидером рынка является АО «Рудь», за три года стабильно удерживающее первую позицию с выручкой 3,4 млрд грн в 2024 году.

Совокупная выручка анализируемых производителей украинского мороженого за последние три года составила 31,3 млрд грн, демонстрируя рост в 2024 году на 21% по сравнению с предыдущим годом.

Рынок мороженого

Согласно данным Youcontrol.Market, в Украине действуют (имеют статус регистрации «не находится в процессе прекращения») 220 субъектов хозяйствования с основным КВЭДом: 10.52 Производство мороженого. Из них 116 — физические лица-предприниматели (далее по тексту — ФЛП) и 104 — юридические лица.

Наибольшее количество ФЛП-производителей мороженого зарегистрировано в Киеве (17), Киевской (11), Одесской (10) и Тернопольской (10) областях. Местом регистрации почти четверти компаний (25) по проанализированной выборке является Киев, также значительное количество компаний зарегистрировано в Одесской (10) и Днепропетровской (11) обл.

В структуре собственности 18 компаний по проанализированной выборке присутствуют представители (физические и юридические лица) из 10 иностранных стран, а 13 компаний по проанализированной выборке связаны с 10 корпоративными группами в системе YouControl. Некоторые группы имеют в своем составе сразу по 2 компании из исследуемого списка.

Общая сумма выручки проанализированных компаний в 2024 г., обнародовавших финансовую отчетность составляет 13,3 млрд грн, что на 21% больше чем получили производители мороженого в 2023 году (10,5 млрд грн), и на 44% больше чем в 2022 году (7,5 млрд грн) — финансовые рынке.

Выручка 15 указанных выше компаний составляет 98% от совокупной суммы данного показателя среди всех проанализированных, обнародовавших финансовую отчетность за 2024 год.

В общей сложности отчетность за этот период предоставили 53 из 104 юридических лиц, вошедших в выборку: из них 40 компаний отметили «положительную» выручку, а 13 — «нулевую».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Я_ __
Я_ __
2 июня 2025, 15:57
#
Дякую за статтю! Цікаво було ознайомитися з статистичними даними
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 июня 2025, 16:17
#
Аналітики YC.Market проаналізували ключових гравців ринку морозива за основними фінансовими показниками за 2022−2024 роки. У дослідженні представлена детальна структура ринку, географія виробництва, динаміка реєстрації підприємств, присутність іноземного капіталу та фінансові зв’язки між ключовими компаніями-виробниками.

https://blog.youcontrol.market/ukrayintsi-za-minulii-rik-zyili-moroziva-na-ponad-13−3-mlrd-ghrn/
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