Telegram привлек $1,7 млрд с помощью выпуска облигаций

Мессенджер Telegram привлек $1,7 млрд посредством выпуска конвертируемых облигаций сроком на пять лет. Об этом пишет Bloomberg .

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Подробности

Согласно Bloomberg, биржевой тендер был открыт и, судя по всему, закрыт 28 мая с расчетом 5 июня. В рамках него компания, стоящая за мессенджером, выпустила конвертируемые облигации с доходностью 9% сроком на пять лет.

В издании отметили, что фирма планирует направить $955 млн для выкупа предыдущих долговых ценных бумаг, срок погашения по которым наступит в 2026 году. Остальные $745 млн пойдут на дальнейшее развитие и масштабирование проекта.

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Также в Bloomberg заявили, ссылаясь на свои источники, что инвесторы в облигации получат возможность конвертировать ценные бумаги в акции, если Telegram проведет первоначальное публичное предложение (IPO) по ставки в 80% от номинала.

Реакция актива Toncoin (TON) на новость была более сдержанна, чем на первый анонс сделки.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что компания Telegram планирует получить по меньшей мере $1,5 миллиарда, выпустив новые облигации, чтобы выкупить предыдущие долговые обязательства.