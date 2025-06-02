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2 июня 2025, 11:57 Читати українською

Китайские автопроизводители стали лидерами на европейском рынке электромобилей

За девять месяцев китайские компании-производители автомобилей вернули себе ведущую позицию на рынке электромобилей в Европе, обойдя конкурентов после введения пошлин Евросоюзом в прошлом году. Об этом пишет Bloomberg, сообщает enkorr.

За девять месяцев китайские компании-производители автомобилей вернули себе ведущую позицию на рынке электромобилей в Европе, обойдя конкурентов после введения пошлин Евросоюзом в прошлом году.

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Восстановление позиций после таможенных ограничений

Пошлины, введенные ЕС в ноябре 2023 года, первоначально приостановили рост продаж китайских электромобилей. Однако последние два месяца демонстрируют их обновление: в апреле доля китайских брендов, возглавляемых BYD Co., достигла 8,9% рынка электромобилей, что стало самым высоким показателем с июля, по данным Dataforce.

Рост продаж гибридов и традиционных моделей

Кроме электромобилей китайские производители, такие как BYD и MG, нарастили продажи гибридных автомобилей и моделей с двигателями внутреннего сгорания. В апреле на китайские бренды приходилось 7,6% рынка гибридных авто в Европе, что значительно превышает показатель предыдущего года, когда их доля была менее 1%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
2 июня 2025, 12:31
#
Провідна позиція — то занадто гучно сказано. Темпи росту — так. Але загальні продажі того самого Bid — 7,2 тис машин у квітні. 10 місце серед усіх брендів. Частково китайська Volvo — 7,7 тис за квітень, 8 місце. Та і 9% на всі китайські бренди разом узяті - це не мало, але ще дуже далеко від домінування на ринку.
Провідна ж позиція у VW — 23 тис машин за квітень.
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