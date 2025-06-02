Китайские автопроизводители стали лидерами на европейском рынке электромобилей

За девять месяцев китайские компании-производители автомобилей вернули себе ведущую позицию на рынке электромобилей в Европе, обойдя конкурентов после введения пошлин Евросоюзом в прошлом году. Об этом пишет Bloomberg, сообщает enkorr.

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Восстановление позиций после таможенных ограничений

Пошлины, введенные ЕС в ноябре 2023 года, первоначально приостановили рост продаж китайских электромобилей. Однако последние два месяца демонстрируют их обновление: в апреле доля китайских брендов, возглавляемых BYD Co., достигла 8,9% рынка электромобилей, что стало самым высоким показателем с июля, по данным Dataforce.

Рост продаж гибридов и традиционных моделей

Кроме электромобилей китайские производители, такие как BYD и MG, нарастили продажи гибридных автомобилей и моделей с двигателями внутреннего сгорания. В апреле на китайские бренды приходилось 7,6% рынка гибридных авто в Европе, что значительно превышает показатель предыдущего года, когда их доля была менее 1%.