Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий до 50%

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали в США до 50%, что вдвое превышает нынешний уровень. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth, пишет CNN .

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Что известно

Трамп назвал это решение «важным объявлением». По его словам, повышение пошлин направлено на защиту американской сталелитейной промышленности.

«Мы увеличим пошлины на сталь в США с 25% до 50%, что значительно укрепит нашу сталелитейную отрасль. Никто не сможет этого обойти», — заявил Трамп.

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По данным Министерства торговли США, в 2024 году страна импортировала железа и стали на $31,3 млрд, из которых $7,6 млрд пришлось на Канаду — крупнейшего поставщика.

Позже Трамп в соцсети уточнил, что с 4 июня тарифы на импорт стали и алюминия будут повышены до 50%.