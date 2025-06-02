Один из крупнейших банков Таиланда ужесточил правила открытия счетов для иностранцев

Один из крупнейших банков Таиланда Bangkok Bank ввел новые ограничения на открытие счетов для иностранных граждан. Как сообщает Bangkok Post, нововведения касаются туристов и экспатов, не имеющих долгосрочных виз.

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Что известно

В банке заявили, что меры направлены на повышение кибербезопасности и борьбу с финансовым мошенничеством. Кроме ужесточения условий открытия новых счетов, также усложнилось оформление кредитных карт и подключение мобильного банкинга.

Сейчас для открытия депозитного счета нужно соответствовать одному из трех требований: иметь долгосрочную визу, состоять в браке с гражданином Таиланда или владеть недвижимостью на территории страны.

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По информации Bangkok Community Help Foundation, в последние недели участились случаи блокировки счетов и карт, в том числе у граждан россии, не прошедших новую проверку соответствия. В Bangkok Bank при этом подчеркивают, что блокировка не всегда означает закрытие счета — часто клиентов вызывают в отделение для личной идентификации.