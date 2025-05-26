Крупнейший банк в Таиланде блокирует карты россиян

Тысячи россиян столкнулись с блокировкой банковских карт крупнейшего банка Таиланда, Bangkok Bank, и массово обращаются в его отделения для выяснения причин. Об этом пишет The Moscow Times.

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Условия для клиентов по России

Пострадавшие сообщают, что банк позволяет снять наличные деньги, но прекращает обслуживание счетов. Продолжать пользоваться карточками могут только те россияне, которые имеют долгосрочную визу, состоят в браке с гражданами Таиланда или являются владельцами местной недвижимости.

Масштаб проблемы

По данным посольства, в Таиланде постоянно проживает от 40 до 50 тысяч россиян. Bangkok Bank, крупнейший коммерческий банк страны и один из лидеров в Юго-Восточной Азии, обслуживает более 17 миллионов клиентов и имеет широкую сеть отделений в мире. До сих пор это был единственный банк в Таиланде, открывавший счета туристам.

Причины ограничений

Официальных комментариев от банка нет, но предполагают, что блокировка может быть связана с недавним раскрытием схемы отмывания средств.