ГНС завершила май с перевыполнением плана поступлений — +5,2 млрд грн в общий фонд госбюджета. За 5 месяцев сверх плана поступило 51,6 млрд грн (+11,0% к плану). Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
Налоговая перевыполнила план поступлений за 5 месяцев — более чем на 51,6 млрд гривен
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В мае 2025 года в общий фонд госбюджета по платежам, которые контролирует ГНС, поступило 121,9 млрд грн (+21,9% к маю 2024 года).
Основные показатели за май
- НДФЛ — 30,3 млрд грн (+10,7 % к плану);
- налог на прибыль предприятий — 45,4 млрд грн (+5,2% к плану);
- акциз с произведенных и ввозимых товаров — 15,3 млрд грн (+3,3% к плану).
Сколько возмещен НДС
- 15,5 млрд грн — возмещено в мае;
- 70,9 млрд грн — возмещено за 5 месяцев 2025 года;
- +23,8% (13,6 млрд грн) — по факту января — мая 2024 года.
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Поступление января-мая 2025 года
- 520,3 млрд грн — поступления в общий фонд госбюджета
- + 18,1% (79,8 млрд грн) — к факту поступлений за январь — май 2024 года.
Источник: Минфин
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