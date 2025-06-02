Налоговая перевыполнила план поступлений за 5 месяцев — более чем на 51,6 млрд гривен

ГНС завершила май с перевыполнением плана поступлений — +5,2 млрд грн в общий фонд госбюджета. За 5 месяцев сверх плана поступило 51,6 млрд грн (+11,0% к плану). Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

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В мае 2025 года в общий фонд госбюджета по платежам, которые контролирует ГНС, поступило 121,9 млрд грн (+21,9% к маю 2024 года).

Основные показатели за май

НДФЛ — 30,3 млрд грн (+10,7 % к плану);

налог на прибыль предприятий — 45,4 млрд грн (+5,2% к плану);

акциз с произведенных и ввозимых товаров — 15,3 млрд грн (+3,3% к плану).

Сколько возмещен НДС

15,5 млрд грн — возмещено в мае;

70,9 млрд грн — возмещено за 5 месяцев 2025 года;

+23,8% (13,6 млрд грн) — по факту января — мая 2024 года.

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Поступление января-мая 2025 года