На 4,4% больше, чем в марте: экспорт ИТ-услуг продолжает расти

В апреле текущего года объем IT-экспорта увеличился на 4,4% и составил $569 миллионов. Украинской экономике это принесло на $24 миллиона больше по сравнению с мартом. Об этом сообщает Львовский ІТ Кластер.

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Рост экспорта

В апреле 2024 года объем экспорта компьютерных услуг составил $545 миллионов — такие же показатели были в марте этого года. Поэтому, по сравнению с апрелем прошлого года, экспорт в апреле 2025 года аналогично вырос на 4,4% или $24 миллиона.

В общей сложности за 4 месяца текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила $2,14 миллиарда. Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $3 миллиона.

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«Несмотря на времена нестабильности, уже третий месяц подряд общая динамика улучшается. С начала года мы наблюдаем ежемесячный рост объемов экспорта компьютерных услуг. Если такая тенденция сохранится, мы осторожно ожидаем, что до конца года экспорт ИТ-услуг будет оставаться стабильным и даже сможет повторить результат 2024 года. Однако, если в отрасли не будет серьезных потрясений, а нынешняя динамика будет сохраняться, эти показатели будут составлять лишь от 0,5% до 1%», — отметил Степан Веселовский, CEO Львовского И Т Кластера .

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в апреле 2025 года составила $1,32 миллиарда, что на $40 миллионов или же 3,1% больше по сравнению с мартом.

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