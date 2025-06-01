Несмотря на высокую волатильность на рынке из-за торговых войн, американский фондовый рынок завершил май на оптимистической ноте. Индекс S&P 500 поднялся на 7%, что явилось лучшим майским результатом за последние 34 года.
S&P 500 показал лучший май с 1990 года — индекс вырос на 7%
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Такая динамика стала приятной неожиданностью для инвесторов и свидетельствует об уверенности рынка, несмотря на геополитические риски и неопределенность в отношении монетарной политики США.
Среди основных драйверов роста аналитики называют:
- сильные финансовые отчеты крупнейших компаний, особенно в сфере технологий,
- постепенное снижение опасений по поводу инфляции,
- ожидание возможного снижения учетной ставки ФРС уже во второй половине года.
Однако эксперты советуют не терять осторожности. Летний период исторически менее активен для рынка, и не исключено, что после столь стремительного взлета индекса нас ждет техническая коррекция или хотя бы замедление темпов роста.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии