S&P 500 показал лучший май с 1990 года — индекс вырос на 7%

Несмотря на высокую волатильность на рынке из-за торговых войн, американский фондовый рынок завершил май на оптимистической ноте. Индекс S&P 500 поднялся на 7%, что явилось лучшим майским результатом за последние 34 года.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Такая динамика стала приятной неожиданностью для инвесторов и свидетельствует об уверенности рынка, несмотря на геополитические риски и неопределенность в отношении монетарной политики США.

Среди основных драйверов роста аналитики называют:

сильные финансовые отчеты крупнейших компаний, особенно в сфере технологий,

постепенное снижение опасений по поводу инфляции,

ожидание возможного снижения учетной ставки ФРС уже во второй половине года.

Однако эксперты советуют не терять осторожности. Летний период исторически менее активен для рынка, и не исключено, что после столь стремительного взлета индекса нас ждет техническая коррекция или хотя бы замедление темпов роста.