Украина приостановила выплаты по ВВП-варантам на сумму свыше $665 миллионов

Украина официально отказалась от платежа в размере более $665 миллионов по ВВП-варантам 2015 года, которые привязаны к росту экономики. Об этом пишет Ирландская фондовая биржа.

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Детали решения

Платеж, который должен был состояться 2 июня 2025 на основе экономических показателей 2023 года, предусматривал выплату $205,43 на каждые $1000 номинала. Однако правительство заблокировало эти выплаты через мораторий, введенный 27 августа 2024 года, который продлится до завершения реструктуризации этих обязательств.

Финансовая стабильность

Министерство финансов заявило, что мораторий не повлечет за собой кросс-дефолта по другим внешним долгам и не угрожает финансовой стабильности страны. В августе 2024 года из условий ВВП-варрантов убрали положение о кросс-дефолте, что делает невозможным цепной дефолт по другим инструментам.

Планы реструктуризации

Минфин подчеркнул, что Украина стремится провести «всеобъемлющую, справедливую и равноправную реструктуризацию» в соответствии с целями программы МВФ. Переговоры с владельцами ВВП-варрантов в Вашингтоне зашли в тупик, а главный переговорщик Украины на этой неделе в Лондоне отметил, что Киев не спешит с реструктуризацией.

Характеристика ВВП-варрантов

Общая номинальная стоимость ВВП-варрантов составляет $3,24 миллиарда, но эти средства не подлежат возврату. Украина обязана выплачивать собственникам суммы, привязанные к росту ВВП.