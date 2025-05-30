Уолл-стрит показала рост после отмены судом тарифов Трампа

Фондовые индексы США выросли в четверг после решения федерального суда отменить большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, что способствовало оживлению мировых рынков. Об этом пишет Reuters.

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Результаты Nvidia

Акции Nvidia подскочили на 5% благодаря превзошедшей ожидания отчетности из-за значительных закупок AI-чипов перед новыми экспортными ограничениями в Китай. Однако компания предупредила, что эти ограничения могут снизить ее продажи на $8 миллиардов в текущем квартале.

Динамика индексов

Индекс Dow Jones вырос до 42 215, S&P 500 прибавил 23 пункта, составив 5 912, а Nasdaq поднялся на 173,41 пункта до 19 273,71. Индекс полупроводников Филадельфийской биржи вырос на 1,4% благодаря успехам Nvidia.

Движения на рынке

Из 11 секторов S&P 500 рост показали восемь, в том числе лидеры — информационные технологии и потребительские товары. Акции Apple, несмотря на угрозы Трампа новыми пошлинами, выросли почти на 1%, Tesla — на 2,2%, Amazon — на 1,2%. Salesforce потеряла 5,4%, несмотря на улучшенный прогноз доходов.

Общие тенденции

Отмена большинства тарифов Трампа, введенных с января, подняла инвестиционную активность, хотя отраслевые тарифы, например сталь или автомобили, остались. S&P 500 находится всего на 3% ниже исторического максимума от 19 февраля, возобновившись после падения на 19% в апреле благодаря ослаблению торгового напряжения, сильным отчетам компаний и сдержанной инфляции. Май стал успешным для S&P 500 и Nasdaq — это может быть самый лучший месяц с ноября 2023 года.

Напомним, что введенные президентом США Дональдом Трампом глобальные тарифы были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом.