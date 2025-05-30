Национальный банк Украины установил на 30 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5285 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.
Официальный курс: евро упало ниже 47 гривен
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Нацбанк на 30 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,80 грн (на 29 мая курс был установлен на уровне 47,07 грн). Европейская валюта подешевела на 27 копеек.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии