Официальный курс: евро упало ниже 47 гривен

Национальный банк Украины установил на 30 мая 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5285 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 30 мая установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 46,80 грн (на 29 мая курс был установлен на уровне 47,07 грн). Европейская валюта подешевела на 27 копеек.

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