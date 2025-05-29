Комитет по соцполитике заблокировал отмену спецпенсий прокурорам — Гетманцев

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров, который уже прошел первое чтение в Верховной Раде, оказался под угрозой. Профильный Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов не смог принять решение о его дальнейшем рассмотрении. Об этом написал председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев .

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«Несмотря на то, что руководство Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов выступало с поддержкой законопроекта, решение не было принято. Сопротивление со стороны прокурорского сообщества и некоторых поддерживающих их депутатов оказалось безумным», — подчеркнул депутат.

Политик заявил, что затягивание процесса не изменит конечного результата, ведь речь идет о справедливости и необходимости освобождения государственного ресурса для повышения минимальных пенсий.

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Гетманцев ожидает, что хотя Комитет не смог рекомендовать к рассмотрению во втором чтении законопроект о ликвидации спецпенсий прокуроров, решения этого вопроса можно ожидать достаточно скоро, поскольку доработать и рассмотреть его могут на следующей неделе, на очередном заседании Комитета по социальной политике.

«Ждем соответствующего решения и вынесения этого законопроекта в зал во второе чтение. Призываю Комитет как можно быстрее сделать это, а коллег по парламенту — проголосовать за отмену этих феодальных привилегий. Это категорическое требование людей, то, чего от нас ждет общество», — добавил он.