Верховная Рада одобрила за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении работников прокуратуры», предусматривающий ограничение назначения спецпенсий для прокуроров. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Рада одобрила законопроект об ограничении спецпенсий для прокуроров
Верховная Рада одобрила за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении работников прокуратуры», предусматривающий ограничение назначения спецпенсий для прокуроров. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Соответствующий законопроект № 12278 в первом чтении поддержали 239 народных депутатов.
Данным законопроектом предлагается:
- пенсию прокурорам за выслугу лет назначать только после их увольнения из органов прокуратуры;
- предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен коэффициент увеличения;
- законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Отметим, Совет смог одобрить этот законопроект в первом чтении только со второй попытки.
Ранее глава
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии