Рада одобрила законопроект об ограничении спецпенсий для прокуроров

Верховная Рада одобрила за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении работников прокуратуры», предусматривающий ограничение назначения спецпенсий для прокуроров. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Соответствующий законопроект № 12278 в первом чтении поддержали 239 народных депутатов.

Данным законопроектом предлагается:

пенсию прокурорам за выслугу лет назначать только после их увольнения из органов прокуратуры;

предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен коэффициент увеличения;

законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Отметим, Совет смог одобрить этот законопроект в первом чтении только со второй попытки.

Ранее глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснял, что этот законопроект был призван отменить нормы, позволяющие прокурорам получать уже в 35 лет спецпенсии на сотни тысяч гривен.