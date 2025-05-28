Сицилийская Коза Ностра, неаполитанская Камора и калабрийская Ндрангета объединяют усилия, чтобы контролировать крупные государственные проекты, в частности строительство моста между Сицилией и материковой Италией, а также осваивать средства ЕС. Об этом пишет Reuters.
Итальянская мафия объединилась для контроля госстроительства и финансов ЕС
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Новые стратегии мафии
По данным отчета DIA, мафия отходит от территориальных конфликтов, создавая структуры для сотрудничества. «Сосуществование способствовало созданию синергий, которые постепенно приобрели структурированную форму», — заявил директор DIA Микеле Карбоне. Он добавил, что эти структуры «способны поглощать конфликты, напряжения и трения».
Проникновение в госпроекты
Мафия пытается инфильтрироваться в финансируемые ЕС проекты, в частности восстановление экономики после COVID-19, подготовку к зимним Олимпийским играм 2026 года и строительство моста через Мессинский пролив. В 2024 году 38% антимафиозных мер касались строительной отрасли, где расследовали 200 площадок. Карбоне заверил: «В ближайшее время начнутся все превентивные антимафиозные меры, связанные со строительством моста через Мессинский пролив».
Технологический прогресс мафии
DIA отмечает рост технической оснащенности мафии: использование зашифрованных каналов связи, дронов для контактов с заключенными и китайских нелегальных банковских сетей для отмывания денег.
Комментарии - 2
Её невозможно победить.
Её можно лишь возглавить.
Одна лише історія про забудовників в Бухаресті та нового президента Румунії Дана чого варта.
Сучасна мафія в Італії - то цикл статей на пів року.
Ми звикли вважати, що корупція — це щось таке, що існує тільки у нас, а в світі давно вже немає. Це дуже хибне уявлення.