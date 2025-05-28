Итальянская мафия объединилась для контроля госстроительства и финансов ЕС

Сицилийская Коза Ностра, неаполитанская Камора и калабрийская Ндрангета объединяют усилия, чтобы контролировать крупные государственные проекты, в частности строительство моста между Сицилией и материковой Италией, а также осваивать средства ЕС. Об этом пишет Reuters.

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Новые стратегии мафии

По данным отчета DIA, мафия отходит от территориальных конфликтов, создавая структуры для сотрудничества. «Сосуществование способствовало созданию синергий, которые постепенно приобрели структурированную форму», — заявил директор DIA Микеле Карбоне. Он добавил, что эти структуры «способны поглощать конфликты, напряжения и трения».

Проникновение в госпроекты

Мафия пытается инфильтрироваться в финансируемые ЕС проекты, в частности восстановление экономики после COVID-19, подготовку к зимним Олимпийским играм 2026 года и строительство моста через Мессинский пролив. В 2024 году 38% антимафиозных мер касались строительной отрасли, где расследовали 200 площадок. Карбоне заверил: «В ближайшее время начнутся все превентивные антимафиозные меры, связанные со строительством моста через Мессинский пролив».

Технологический прогресс мафии

DIA отмечает рост технической оснащенности мафии: использование зашифрованных каналов связи, дронов для контактов с заключенными и китайских нелегальных банковских сетей для отмывания денег.