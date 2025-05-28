Доходность 10-летних гособлигаций США остановилась на уровне 4,47% после нескольких снижений

В среду доходность 10-летних государственных облигаций США стабилизировалась на отметке 4,47%, прекратив длительное падение благодаря росту потребительской уверенности и положительным решениям в торговой политике. Об этом пишет Trading Economics.

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Причины стабилизации

Улучшение настроений на рынке повлекло за собой рост доверия потребителей в США, а также решение президента Дональда Трампа отложить введение 50% тарифов на товары из Евросоюза, что уменьшило опасения относительно торговых конфликтов и положительно повлияло на перспективы американских активов.

Действия европейских лидеров

Европейские лидеры обратились к крупным компаниям и руководителям с просьбой предоставить планы по инвестициям в США в преддверии торговых переговоров с Вашингтоном, что также повлияло на рыночную динамику.

Позиция Федеральной резервной системы

Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари во вторник заявил, что ставки нужно оставить без изменений, пока не станет понятно, как повышенные тарифы повлияют на инфляцию.

Ситуация на рынке облигаций

Накануне доходность гособлигаций США испытала давление из-за сообщений о возможных действиях Японии, направленных на стабилизацию своего рынка облигаций, в частности из-за сокращения выпуска сверхдлинных облигаций.