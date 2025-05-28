Trump Media выпустит акции и бонды на $2,5 млрд для покупки биткоинов

Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), материнская компания соцсети Дональда Трампа Truth Social, привлечет около $2,5 млрд для покупки биткоинов, говорится в сообщении компании.

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Что известно

TMTG выпустит и продаст в рамках непубличного размещения обыкновенные акции примерно на $1,5 млрд и конвертируемые обеспеченные облигации на $1 млрд.

Соглашения о подписке на бумаги заключены примерно с 50 институциональными инвесторами.

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Закрытие сделки ожидается 29 мая или около этой даты. Акции TMTG дешевеют на 10,1% в ходе торгов во вторник.

Напомним

Ранее мы сообщали о том, что компания Трампа заключила партнерство с платформой Crypto.com и фирмой Yorkville America Digital с целью запуска ряда биржевых фондов и продуктов, включая криптовалютные.