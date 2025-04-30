Trump Media планирует запуск utility-токена

Компания Trump Media & Technology Group, связанная с президентом США Дональдом Трампом, планирует запуск utility-токена в рамках экосистемы Truth Social. Об этом говорится в письме фирмы к акционерам, пишет incrypted.

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Что известно

Отметим, utility-токены — это разновидность криптоактивов, служащая для выполнения конкретной задачи в рамках определенного проекта. Они позиционируются как своеобразный цифровой ключ, открывающий владельцу доступ к конкретным продуктам или услугам.

В письме акционерам Trump Media & Technology Group об этом говорится следующее: «В дополнение, в формате программы лояльности мы рассматриваем возможность запуска utility-токена в рамках цифрового кошелька Truth. Сначала ими можно будет оплатить подписку на Truth+, а потом и другие продукты и услуги в рамках экосистемы Truth».

Данная программа вознаграждений будет охватывать не только стриминговый сервис Truth+, но и социальную сеть Truth Social и платформу финансовых услуг Truth.Fi.

Также в письме освещаются способы монетизации Truth+, речь идет об определенном премиумконтенте для подписчиков сервиса в Truth Social и новых ETF.

Напомним

Ранее мы сообщали о том, что компания Трампа заключила партнерство с платформой Crypto.com и фирмой Yorkville America Digital с целью запуска ряда биржевых фондов и продуктов, включая криптовалютные.

Акции компании Трампа практически не отреагировали на новость. На премаркете они торгуются с просадкой в 3,3%.