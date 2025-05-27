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27 мая 2025, 19:32 Читати українською

Потребительская уверенность в США резко выросла в мае

В мае в США наблюдалось значительное восстановление потребительской уверенности после пяти месяцев спадов, свидетельствуют данные The Conference Board, пишет Investing.com.

В мае в США наблюдалось значительное восстановление потребительской уверенности после пяти месяцев спадов, свидетельствуют данные The Conference Board, пишет Investing.com.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПоказатели индексовИндекс потребительской уверенности вырос на 12,3 пункта до 98,0, превысив прогноз 87,1 и поднявшись с апрельского уровня 85,7.

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Показатели индексов

Индекс потребительской уверенности вырос на 12,3 пункта до 98,0, превысив прогноз 87,1 и поднявшись с апрельского уровня 85,7. Индекс ожиданий, отражающий краткосрочные перспективы, увеличился на 17,4 пункта до 72,8, а индекс текущей ситуации прибавил 4,8 пункта, достигнув 135,9.

Факторы роста

«Потребительская уверенность улучшилась в мае после пяти последовательных месяцев снижения», — отметила старший экономист The Conference Board Стефани Гишар. Возобновление началось еще до торгового соглашения между США и Китаем 12 мая, но усилилось после него. Ожидания бизнеса, рабочих мест и доходов улучшились: 18% потребителей ожидают роста доходов (против 15,9% в апреле), а 19,2% — увеличения рабочих мест (против 13,9%).

Потребительские настроения

Выросли планы на покупки жилья, автомобилей, техники и услуг. Оптимизм по ценам на акции усилился: 44% ожидают их роста в следующем году против 37,6% в апреле. В то же время инфляционные ожидания за 12 месяцев снизились до 6,5%, а 19% опрошенных сообщили о покупках заранее из-за введения тарифов.

Источник: Минфин
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