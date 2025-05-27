В Украине хотят увеличить штрафы за превышение скорости

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 13314 , предусматривающий введение пропорциональной ответственности за превышение скорости движения транспортных средств. То есть чем больше превышение скорости, тем строже наказание.

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Целью законопроекта является уменьшение количества ДТП с погибшими и травмированными путем предотвращения количества правонарушений, касающихся превышения установленных ограничений скорости движения, из-за усиления административной ответственности и усовершенствования системы наказаний за соответствующие нарушения.

Предложенным законопроектом КУоАП предлагается дополнить новой статьей 1226, которой будут определяться исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения. В ней предлагается такая градация за превышение установленных ограничений скорости движения:

>10 км/ч — 340 грн;

>20 км/ч — 680 грн;

>30 км/ч — 1 360 грн;

>40 км/ч — 1 700 грн;

>60 км/ч — 2 720 грн;

>80 км/ч — 3 400 грн.

Кроме того, если же превышение скорости привело к аварийной ситуации, водителя предлагают лишать права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

Сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 км/ч.

«Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС такое „разрешенное“ превышение скорости на 20 км/ч существует только в российской федерации», — говорится в документе.