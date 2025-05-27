В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 13314, предусматривающий введение пропорциональной ответственности за превышение скорости движения транспортных средств. То есть чем больше превышение скорости, тем строже наказание.
В Украине хотят увеличить штрафы за превышение скорости
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Целью законопроекта является уменьшение количества ДТП с погибшими и травмированными путем предотвращения количества правонарушений, касающихся превышения установленных ограничений скорости движения, из-за усиления административной ответственности и усовершенствования системы наказаний за соответствующие нарушения.
Предложенным законопроектом КУоАП предлагается дополнить новой статьей 1226, которой будут определяться исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения. В ней предлагается такая градация за превышение установленных ограничений скорости движения:
- >10 км/ч — 340 грн;
- >20 км/ч — 680 грн;
- >30 км/ч — 1 360 грн;
- >40 км/ч — 1 700 грн;
- >60 км/ч — 2 720 грн;
- >80 км/ч — 3 400 грн.
Кроме того, если же превышение скорости привело к аварийной ситуации, водителя предлагают лишать права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.
Сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 км/ч.
«Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС такое „разрешенное“ превышение скорости на 20 км/ч существует только в российской федерации», — говорится в документе.
Комментарии - 9
А що до автоматичної фіксації?
Бо для м.тів якщо ти втратив керування на швидкості 80 км/год і якщо ти їхав 80 км/год і на дорогу вийшов пешохід і ти його збив — це все перевищення швидкості, бо ти міг би уникнути всього цього як би їхав 50 км за годину.
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Судячи з фото тяжкі наслідки принаймі половини з цих випадків — швидкість.
бо ти міг би уникнути всього цього як би їхав 50 км за годину.
ну то нафіга ти порушив?
ніхто давно не переглядав ні норми ні знаки, як були створені для совкового автопрому — так і понині.