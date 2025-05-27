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27 мая 2025, 10:09 Читати українською

В Украине хотят увеличить штрафы за превышение скорости

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 13314, предусматривающий введение пропорциональной ответственности за превышение скорости движения транспортных средств. То есть чем больше превышение скорости, тем строже наказание.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 13314, предусматривающий введение пропорциональной ответственности за превышение скорости движения транспортных средств.
Фото: pixabay.com

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Целью законопроекта является уменьшение количества ДТП с погибшими и травмированными путем предотвращения количества правонарушений, касающихся превышения установленных ограничений скорости движения, из-за усиления административной ответственности и усовершенствования системы наказаний за соответствующие нарушения.

Предложенным законопроектом КУоАП предлагается дополнить новой статьей 1226, которой будут определяться исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения. В ней предлагается такая градация за превышение установленных ограничений скорости движения:

  • >10 км/ч — 340 грн;
  • >20 км/ч — 680 грн;
  • >30 км/ч — 1 360 грн;
  • >40 км/ч — 1 700 грн;
  • >60 км/ч — 2 720 грн;
  • >80 км/ч — 3 400 грн.

Кроме того, если же превышение скорости привело к аварийной ситуации, водителя предлагают лишать права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

Сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 км/ч.

«Указанный подход фактически стимулирует водителей двигаться с превышением разрешенной скорости движения на 20 км/ч. Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС такое „разрешенное“ превышение скорости на 20 км/ч существует только в российской федерации», — говорится в документе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
0
Три літри
Три літри
27 мая 2025, 10:35
#
Нарешті

А що до автоматичної фіксації?
+
0
Три літри
Три літри
27 мая 2025, 10:38
#
До слова цікаво як хайпожери не вгадали: орали про штрафи за аварийку, про штрафи за аптечку. А виявилось що ініціативи зовсім іншого стосуються
+
+15
vPrirech
vPrirech
27 мая 2025, 11:17
#
Невже так все погано і з мізками, і з доходами, що єдине на що здатна влада — це змінювати розмір платежів по контролюючих функціях. 99% якщо б була реальна статискика підстав ДТП — то на першому місці була б якість дорог та правопорушення непов’язані зі швидкісттю.
Бо для м.тів якщо ти втратив керування на швидкості 80 км/год і якщо ти їхав 80 км/год і на дорогу вийшов пешохід і ти його збив — це все перевищення швидкості, бо ти міг би уникнути всього цього як би їхав 50 км за годину.
+
+15
vPrirech
vPrirech
27 мая 2025, 11:29
#
Далеко ходити не прийшлося, останні новини «Доповнення щодо ДТП у Горішніх Плавнях: чоловік під час руху на мотоциклі раптово втратив керування в результаті того, що потрапив в яму на дорожньому покритті. Після чого мотоцикл впав на асфальт та зіткнувся, вже без водія, з автомобілем. Мотоцикліст помер.» — судячи навіть по побудові речень винуват хто — «мотоцикліст», чому — правильно «втратив керування», по статистиці пройде що керування втрачено за рахунок «перевищення швидкості». А то що там куски асфальта зрізано і що знаків некмає і що 99% він влетів у зрізане полотно — то нікого вже не хвилює.
+
0
Три літри
Три літри
27 мая 2025, 11:48
#
Якщо зайти на тег ДТП то з’ясовуєтся що випадок з мотоциклом — виключення з загальної статистики:

* У Полтаві зіштовхнулися тролейбус, маршрутка та два легковики, є травмовані
* На Полтавщині п’яний водій влаштував смертельну ДТП
* У ДТП на трасі Кременчук-Полтава травмовано водія
* ДТП на трасі Кременчук-Полтава: рух ускладнений
* Смертельна ДТП на трасі Київ — Хакрів: мікроавтобус збив чоловіка
* Іноземець збив на смерть чоловіка на автодорозі «Київ — Харків»
* Жорстка ДТП від Кременчуком: один загинув, троє - травмовані
* Авто вилетіло у кювет: одна людина загинула, інша — отримала травми

Судячи з фото тяжкі наслідки принаймі половини з цих випадків — швидкість.
+
0
Три літри
Три літри
27 мая 2025, 11:39
#
Невже все так погано з мізками що важко їздити по правилах, а штраф в розмірі одного баку авто розглядати як щось катастрофічне?

бо ти міг би уникнути всього цього як би їхав 50 км за годину.

ну то нафіга ти порушив?
+
+15
vPrirech
vPrirech
27 мая 2025, 11:43
#
«Кто о чём, а **** о бане», мабуть вже на два літри є сенс переходити.
+
0
Три літри
Три літри
27 мая 2025, 11:48
#
В тебе грошй і на один літр наврядчи вистачить… тож переходть на меньші об'єми
+
+15
Vorlock
Vorlock
27 мая 2025, 11:38
#
У місті - питань нема, але за містом — це тупо буде кормушка для мусорів
ніхто давно не переглядав ні норми ні знаки, як були створені для совкового автопрому — так і понині.
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