Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 7 копеек

Национальный банк Украины установил на 27 мая 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,57 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 27 мая установил официальный курс гривны по евро на уровне 47,29 грн (на 26 мая курс был установлен на уровне 46,99 грн). Европейская валюта подорожала на 30 копеек.

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