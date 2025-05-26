В НБУ прокомментировали проблему беспроцентных кредитов для военных

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 мая 2025, 19:31 Читати українською

В НБУ прокомментировали проблему беспроцентных кредитов для военных

Национальный банк считает, что мораторий на начисление процентов и штрафов по кредитам для военных, введенный в 2014 году, сегодня может ограничивать их доступ к потребительским кредитам, в частности, кредитным лимитам на карточках, и требует объективного пересмотра и изменений в законодательстве. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Национальный банк считает, что мораторий на начисление процентов и штрафов по кредитам для военных, введенный в 2014 году, сегодня может ограничивать их доступ к потребительским кредитам, в частности, кредитным лимитам на карточках, и требует объективного пересмотра и изменений в законодательстве.
Фото: "Новинарня"

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цель моратория и его исходный эффект

Мораторий, введенный в 2014 году, касался военнослужащих и был направлен на поддержку защитников, которые присоединились к ВСУ и имели задолженность по кредитам. «Неожиданное начало войны, мобилизация требовала быстрого решения для поддержки наших защитников, которые получали потребительские кредиты до войны, и вступив в ряды Вооруженных сил Украины им нужна была поддержка, чтобы решить проблему выплаты займа» — объяснили в НБУ.

Текущие вызовы для банковской системы

Рост количества военных за три года войны создает проблему для банков, ведь предоставление беспроцентных кредитов может привести к убыткам. «Банки не имеют бесплатных денег. Банки платят проценты по депозитам и должны покрывать операционные расходы. Потенциальные потери банков создают риски, прежде всего для вкладчиков, и могут негативно сказаться на их доверии к банковской системе», — отметили в НБУ.

Поиск сбалансированного решения

По мнению регулятора, моратории в рыночной экономике оказывают лишь временный эффект, а в долгосрочной перспективе ограничивают доступ к товарам и услугам.

«Национальный банк всегда открыт к диалогу и этот вопрос мы уже неоднократно поднимали в дискуссиях с представителями правительства и парламента с целью формирования общей объективной оценки ситуации и выработки возможных законодательных инициатив, направленных на сбалансированное решение указанного вопроса», — подытожили в НБУ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Leonid Fridman и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами