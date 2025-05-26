В НБУ прокомментировали проблему беспроцентных кредитов для военных

Национальный банк считает, что мораторий на начисление процентов и штрафов по кредитам для военных, введенный в 2014 году, сегодня может ограничивать их доступ к потребительским кредитам, в частности, кредитным лимитам на карточках, и требует объективного пересмотра и изменений в законодательстве. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Цель моратория и его исходный эффект

Мораторий, введенный в 2014 году, касался военнослужащих и был направлен на поддержку защитников, которые присоединились к ВСУ и имели задолженность по кредитам. «Неожиданное начало войны, мобилизация требовала быстрого решения для поддержки наших защитников, которые получали потребительские кредиты до войны, и вступив в ряды Вооруженных сил Украины им нужна была поддержка, чтобы решить проблему выплаты займа» — объяснили в НБУ.

Текущие вызовы для банковской системы

Рост количества военных за три года войны создает проблему для банков, ведь предоставление беспроцентных кредитов может привести к убыткам. «Банки не имеют бесплатных денег. Банки платят проценты по депозитам и должны покрывать операционные расходы. Потенциальные потери банков создают риски, прежде всего для вкладчиков, и могут негативно сказаться на их доверии к банковской системе», — отметили в НБУ.

Поиск сбалансированного решения

По мнению регулятора, моратории в рыночной экономике оказывают лишь временный эффект, а в долгосрочной перспективе ограничивают доступ к товарам и услугам.

«Национальный банк всегда открыт к диалогу и этот вопрос мы уже неоднократно поднимали в дискуссиях с представителями правительства и парламента с целью формирования общей объективной оценки ситуации и выработки возможных законодательных инициатив, направленных на сбалансированное решение указанного вопроса», — подытожили в НБУ.