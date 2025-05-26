Акции в Европе отреагировали на уступки Трампа по пошлинам

Европейские фондовые рынки в понедельник выросли после того, как бывший президент США Дональд Трамп отложил угрозу 50%-й пошлины на товары из ЕС. Об этом пишет Reuters.

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Реакция рынка

Отмечается, что индекс STOXX 600 прибавил 0,9%, компенсировав пятничное падение на фоне таможенной риторики.

Положительные настроения ощутились больше всего в секторах, чувствительных к тарифам. Автопроизводители выросли на 1,1%, в том числе Stellantis — на 2,5%, Mercedes — на 1,9%, Valeo — на 4,9%. Люксовые бренды также укрепились: Kering, LVMH и Richemont прибавили до 1,4%.

Технологические компании подросли на 1,7%, банки — на 1,2%, а оборонный сектор возглавил рост — на 1,8%. В лидерах дня — Thyssenkrupp, акции которой выросли на 6,7% на фоне планов выделения военного подразделения.

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На валютном рынке евро подскочил, а доллар продолжил падение. Инвесторы стали избегать американских активов из-за опасений снижения экономического роста и бюджетных проблем в США, особенно после недавнего снижения кредитного рейтинга Moody's.