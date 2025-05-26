Гала-ужин для крупнейших владельцев токена TRUMP обернулся неудачей: гости жаловались на плохую еду и бессодержательную речь Дональда Трампа, который за 25 минут издал набор бессвязных фраз о криптовалюте и уехал на гольфкаре. Об этом пишет Wired.
Гала-ужин для холдеров мемкоина TRUMP разочаровал гостей
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Реакция гостей
Один из участников ужина отметил: «За $300 000 Трамп мог бы хотя бы пожать руку». Другой гость назвал еду «худшей в его жизни», а речь Трампа — «полной чепухой», ведь тот лишь говорил, что криптовалюта, возможно, «особенная».
Поведение топ-холдеров
Вечер, который устроили организаторы для продвижения токена, вероятно, также не оправдал их надежд.
Еще до мероприятия 17 из 25 крупнейших владельцев токена TRUMP продали свои активы. Только 8 гостей оставили держать актив.
Напомним, что мемкоин TRUMP обесценился на 90% от своего пика около $70 долларов. Актив резко упал, а многие инвесторы потеряли много денег. Ужин с президентом, по мнению организаторов, должен был поднять актив со дна.
Критика мероприятия
- Критики назвали событие схемой «pay-to-play», считая, что инвестиции в токен были лишь способом получить доступ к Трампу.
- Во время ужина, на улице проходил протест — митингующие назвали мероприятие «воплощением коррупции».
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