Гала-ужин для холдеров мемкоина TRUMP разочаровал гостей

Гала-ужин для крупнейших владельцев токена TRUMP обернулся неудачей: гости жаловались на плохую еду и бессодержательную речь Дональда Трампа, который за 25 минут издал набор бессвязных фраз о криптовалюте и уехал на гольфкаре. Об этом пишет Wired.

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Реакция гостей

Один из участников ужина отметил: «За $300 000 Трамп мог бы хотя бы пожать руку». Другой гость назвал еду «худшей в его жизни», а речь Трампа — «полной чепухой», ведь тот лишь говорил, что криптовалюта, возможно, «особенная».

Поведение топ-холдеров

Вечер, который устроили организаторы для продвижения токена, вероятно, также не оправдал их надежд.

Еще до мероприятия 17 из 25 крупнейших владельцев токена TRUMP продали свои активы. Только 8 гостей оставили держать актив.

Напомним, что мемкоин TRUMP обесценился на 90% от своего пика около $70 долларов. Актив резко упал, а многие инвесторы потеряли много денег. Ужин с президентом, по мнению организаторов, должен был поднять актив со дна.

Критика мероприятия